Fino all'ultima francese

Potete sembrare francesi anche senza esserlo, dopotutto Jane Birkin è inglese e Joséphine Baker e Jean Seberg erano americane, ha scritto il Guardian, con sommessa perfidia, e una certa soddisfazione. Chi ha odiato una francese almeno sessanta volte nella vita – cioè tutte le non francesi, tutto il mondo meno la Francia, tutte noi che ingrassiamo e con le ballerine ai piedi sembriamo ippopotami al balletto – sa che non è vero, perché le francesi non sono di questa terra...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.