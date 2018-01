Le stanze vuote di un amore

"Ho sperato di incontrarti in sogno e temuto che accadesse – chi avrebbe sopportato di salutarti ancora”: se in ogni racconto c’è una frase che lo contiene tutto, è a pagina 121 che Le stanze dell’addio si dispiega per quello che è, commiato e rinascita, dolore fortissimo e amore che può rigenerarsi, ritorno nei luoghi appartenuti a una donna che non c’è più e saracinesca che su quegli stessi luoghi si chiude. Lui è Yari Selvetella, giornalista, scrittore, poeta, lei...

