Le novità sul caso di Bibbiano e un ultimatum a Teheran sul nucleare

DALL'ITALIA

Chiuse le indagini preliminiari sugli affidi in Val d’Enza. L’inchiesta, ribattezzata “Angeli e demoni”, vede indagate 26 persone per complessivi 108 capi d’imputazione. Tra queste il sindaco di Bibbiano, a cui la Cassazione aveva concesso la libertà annullando “per insussistenza di elementi concreti” l’obbligo di dimora disposto dalla procura di Reggio Emilia.

Zingaretti annuncia 5 punti per rilanciare l’azione del governo: rivoluzione verde, sburocratizzazione a favore di imprese e cittadini, parità salariale uomo-donna ed equilibrio nord-sud, aumento della spesa per l’educazione, piano per la salute e per l’assistenza.

Il cda Rai ha approvato in parte le nomine dei direttori di rete formalizzate dall’ad Salini. Tra i promossi a maggioranza Coletta (Rai 1) e Di Mare (intrattenimento day time). Bocciati Di Meo (Rai 2) e Calandrelli (Rai 3).

I tumori possono essere correlati a un uso prolungato del cellulare. Lo ha stabilito una sentenza della Corte d’Appello di Torino.

Incontro sulla transizione energetica ad Atene tra il premier greco Kryalos Mitostakis e l’ad di Snam Marco Alverà, in occasione dell’anniversario della cessione dell’ex società del gas greca a un consorzio guidato da Snam.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,1 per cento. Differenziale Btp-Bund a 150 punti. L’euro chiude in calo a 1,11 sul dollaro.

DAL MONDO