Il M5s vota contro la discarica di Monte Carnevale

DALL'ITALIA

C’è una bozza di Ddl per riformare il processo penale. Il cosiddetto “lodo Conte” è stato presentato dal ministro della Giustizia Bonafede al vertice di maggioranza di ieri pomeriggio. Prevede il blocco della prescrizione solo in caso di condanna e limiti di tempo per ogni grado di giudizio. Renzi: “la misura viola i principi costituzionali”.

Il pil calerà di 3,5 mld se chiude l’Ilva. Lo prospettano i commissari dello stabilimento tarantino nella loro memoria difensiva depositata al tribunale di Milano, nel corso della causa con Arcelor.

Il M5s vota contro la discarica a Roma. In assemblea capitolina 12 consiglieri del movimento hanno approvato una mozione di Fdi che chiede di abbandonare il progetto nell’area di Monte Carnevale. Il sindaco Raggi: “Andremo avanti”.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,6 per cento. Differenziale Btp-Bund a 161,7 punti. L’euro chiude in calo a 1,10 sul dollaro.

DAL MONDO

È iniziato il procedimento di impeachment al Senato contro Donald Trump. Il leader della maggioranza repubblicana Mitch McConnell ha cambiato le regole del processo pochi istanti prima dell’inizio. Tra le altre cose, ha aumentato da due a tre giorni il tempo concesso ad accusa e difesa per presentare i loro argomenti. Il presidente è accusato di abuso di potere e ostruzione ai lavori del Congresso.

Primo caso di coronavirus in America. L’Oms ha convocato per oggi a Ginevra una riunione per stabilire se dichiarare la crisi “un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale”.​

Putin ha nominato il governo russo. Maxim Reshetnikov è il nuovo ministro dell’Economia, gli altri ministri sono stati riconfermati.

Meng Hongwei è stato condannato, per aver ricevuto mazzette. L’ex capo dell’Interpol dovrà scontare 13 anni di carcere in Cina.