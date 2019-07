Il carabiniere Cerciello Rega non aveva con sé la pistola. Nel corso di una conferenza stampa organizzata dalla Procura di Roma e dai vertici dell’Arma, è stata fornita una ricostruzione dei fatti di giovedì notte. E’ stato il mediatore Brugiatelli a dire agli inquirenti che i due responsabili erano “magrebini”. Il generale Michele Prestipino, con riferimento alla foto del sospetto bendato, ha dichiarato che i due americani sono stati “interrogati nel rispetto della legge”.

“Il suicidio assistito non è eutanasia”. E’ il primo parere del Comitato nazionale di bioetica dopo l’ordinanza della Corte costituzionale sul caso Dj Fabo del 2018. Il governo ha sottolineato che non si tratta di un’opinione vincolante.

Aperto un fascicolo sulla Gregoretti. Il comandante della nave è stato ascoltato in merito alle condizioni di salute dei migranti a bordo. Sulla nave sono presenti ancora 115 persone.

No ai panini in mensa. La Cassazione accoglie il ricorso del Comune di Torino e ribalta una pronuncia favorevole al pasto portato da casa.

Borsa di Milano. Ftse-Mib –1,98 per cento. Differenziale Btp-Bund a 197 punti. L’euro chiude stabile a 1,11 sul dollaro.

DAL MONDO

Il governo di Hong Kong ha accusato 44 persone di rivolta e di aver causato gli scontri con la polizia. I manifestanti erano stati arrestati domenica sera dopo il fine settimana di proteste che ormai vanno avanti da più di un mese. Martedì, dopo la notizia delle accuse, centinaia di manifestanti hanno circondato una stazione di polizia di Hong Kong.

Condannato a morte Mohammad Ali Najafi, ex sindaco di Teheran, per l’omicidio della moglie, Mitra Ostad. Il politico, già consigliere del presidente Hassan Rohani, dopo essersi costituito, aveva deciso di fare una confessione davanti alle telecamere.

E’ stato arrestato Dmitri Gudkov. Il politico russo di opposizione è tra i candidati che sono stati esclusi dalle elezioni per la Duma di Mosca ed è stato condannato a 30 giorni di carcere.

L’Ucraina ha convalidato il sequestro della petroliera russa fermata la scorsa settimana nel porto di Izmail, nella regione di Odessa.

Si è dimesso Nicolae Moga, ministro dell’Interno romeno, in seguito allo scandalo dell’omicidio della ragazza di 15 anni che la polizia non aveva soccorso in tempo.

Uber licenzierà 400 lavoratori per tagliare i costi del personale. A maggio la società di mobilità si era quotata in Borsa con una valutazione di 82,4 miliardi di dollari.