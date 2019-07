Il nuovo scontro tra Salvini e i magistrati e gli arresti a Hong Kong

DALL'ITALIA

Un morto e almeno un ferito per l’esplosione dello Stromboli. La caduta di lapilli dal cratere del vulcano dell’arco eoliano ha travolto due escursionisti, e ha causato vari incendi nella zona circostante. “Ci sono state due grandi esplosioni ravvicinate”, ha scritto l’Ingv: “In seguito ci sono state 20 scariche minori”. Alcuni turisti si sono gettati in mare per lo spavento e circa settanta persone sono state trasferite dalla frazione di Ginostra. La Protezione civile ha predisposto due navi per l’eventuale evacuazione dell’isola. “L’esplosione non ha prodotto un maremoto”, ha detto il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni: “I canadair stanno spegnendo l’incendio”.

Nuovo scontro tra Salvini e i magistrati sul caso Sea Watch. “I commenti sprezzanti del ministro rischiano di alimentare un clima di odio e avversione”, ha scritto l’Anm a proposito delle parole di Salvini contro la scarcerazione di Carola Rackete da parte del gip di Agrigento, Alessandra Vella. “I magistrati sono gli ultimi che possono dare lezioni morali”, ha risposto il vicepremier della Lega. I consiglieri togati del Csm hanno chiesto al comitato di presidenza di aprire una pratica a tutela di Vella.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +2,39 per cento. Differenziale Btp-Bund a 199 punti. L’euro chiude stabile a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO