Via libera al decreto sicurezza bis

In Italia

I tecnici dell’Ue approvano la procedura contro l’Italia. Il Comitato economico e finanziario ha dato il via libera al testo della Commissione europea che giustifica la procedura d’infrazione. “L’Italia si sta muovendo nella direzione sbagliata”, ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, in un’intervista a Politico.eu: “Rischia nei prossimi anni la procedura per disavanzo eccessivo”. “Non credo che l’Ue andrà fino in fondo”, ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio.

Il Cdm approva il decreto sicurezza bis. “E’ un passo avanti per la sicurezza”, ha detto il vicepremier della Lega, Matteo Salvini.

Il medico legale smentisce la versione del tabaccaio di Ivrea. Secondo l’autopsia, l’imputato avrebbe ucciso il ladro con un colpo sparato dal balcone.

Borsa di Milano. Ftse-Mib + 0,61 per cento. Differenziale Btp-Bund a 254 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,13 sul dollaro.

Nel mondo

Il giornalista russo Ivan Golunov e’ stato scarcerato per mancanza di prove. La polizia lo aveva fermato sabato scorso con l’accusa di spaccio, da domenica era agli arresti domiciliari ma dopo giorni di proteste da parte dei russi il ministero dell’Interno ha dovuto annunciare la scarcerazione del giornalista di inchiesta e ammettere l’errore.

La castrazione chimica in Alabama è legge. Prevede che chi ha compiuto violenze sessuali sui minori di 13 anni dovrà sottoporsi a sua spese al trattamento.

Avi Gabbay ha annunciato le dimissioni. Il leader del Partito laburista israeliano ha chiesto di convocare le primarie per il 2 luglio, prima delle elezioni anticipate.

Merkel a favore del salario minimo “comparabile”. La cancelliera tedesca a Ginevra ha detto che è necessario garantire condizioni di lavoro uguali in tutta l’Ue.