Cosa cambia con il decreto sicurezza bis

Italia-Ue: i minibot accelerano lo scontro con Bruxelles

Madrid, 12 giu - (Agenzia Nova) - L'entusiasmo dell'Italia per i minibot accelera lo scontro con Bruxelles. Lo scrive il quotidiano economico spagnolo "Cinco Dias", spiegando che i leader di Lega e Movimento 5 stelle, rispettivamente Matteo Salvini e Luigi Di Maio, stanno difendendo in questi giorni la proposta di emettere titoli di Stato di piccolo taglio per saldare il debito monstre da 53 miliardi di euro contratto dalla pubblica amministrazione. L'emissione di tale debito alternativo - o l'intento di convertire le obbligazioni in una valuta parallela - rischia però di minare ulteriormente le relazioni di Roma con la Commissione europea, mentre emergono seri dubbi sul fatto che l'iniziativa sia utile e legale. Confindustria, ad esempio, ha già fatto sapere che non accetterà i minibot al posto della valuta mentre Mario Draghi, presidente della Banca centrale europea (Bce), ha dichiarato che tali strumenti sarebbero considerati debito pubblico, andandosi così ad unire all'enorme fardello che il Paese ha già sulle spalle, o una valuta parallela, quindi illegale.

Tlc: gli analisti spagnoli dubitano che la fusione Mediaset possa andare in porto

Madrid, 12 giu - (Agenzia Nova) - La decisione di Mediaset di fondersi con la sua controllata spagnola per dare vita a una nuova holding olandese, denominata MediaForEurope (Mfe), ha creato un terremoto nella Borsa di Madrid. I titoli di Mediaset España, dopo essere schizzati fino al 9 per cento, tanto da spingere l'Authority del mercato a sospenderli, sono poi crollati all'apertura delle contrattazioni questa settimana, cedendo oltre il 5 per cento. Lo scrive il quotidiano economico spagnolo "Cinco Dias", sottolineando che il progetto della famiglia Berlusconi, primo azionista in Mediaset, prevede alcuni punti controversi che potrebbero finire col far naufragare la fusione: la creazione di azioni a voto plurimo, pensata per consolidare il controllo dei Berlusconi sul gruppo; la richiesta del sostegno quasi unanime degli azionisti; e il vantaggio offerto agli investitori italiani rispetto agli spagnoli. "Esiste una reale possibilità che l'operazione non vada in porto", hanno ammesso gli analisti di Renta 4, secondo cui, "tenendo conto del fatto che l'accordo è più favorevole per gli azionisti di Mediaset rispetto a Mediaset España, questi ultimi potrebbero opporsi, facendo saltare la fusione". Dello stesso avviso anche gli esperti di Banco Sabadell, secondo cui l'operazione non sarebbe sufficientemente allettante per gli spagnoli.

