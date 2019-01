Nella sede Onu a Gaza Hamas assedia alcuni carabinieri italiani

DALL'ITALIA

Luigi Di Maio critica il mea culpa di Juncker sull’austerity. Il presidente della Commissione europea ha detto a Strasburgo: “E’ sbagliato insultare i greci, l’Eurozona ha dato troppo spazio al Fondo monetario internazionale”. Il leader del M5s ha risposto: “Le sue lacrime di coccodrillo non mi commuovono. Pagherà per i suoi errori”. Matteo Salvini ha commentato la richiesta della Bce di aumentare gli accantonamenti per far fronte ai crediti deteriorati delle banche: “E’ un atteggiamento prevaricatore. L’unione bancaria voluta dall’Ue causa instabilità”. No comment dal ministro dell’Economia, Giovanni Tria.

“L’Europa deve fare di più per l’Africa” ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dal Niger, dove si trova in visita di stato. “Bisogna avere risorse finanziarie e capacità operative per contrastare il traffico dei migranti e i gruppi terroristici”.

Incontro tra Battisti e il suo avvocato nel carcere di Oristano. L’ex terrorista avrebbe detto di “essere malato e molto cambiato”, secondo fonti dell’Ansa. Salvini: “La Francia restituisca all’Italia chi ha ucciso degli innocenti”.

Il reddito di cittadinanza a 254 mila famiglie con invalidi. Lo prevederebbe l’ultima bozza del decreto che verrà discusso al Cdm domani.

Calano i permessi di costruzione del 2 per cento per il comparto residenziale nel secondo trimestre 2018, dice l’Istat.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,03 per cento. Differenziale Btp-Bund a 266 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,13 sul dollaro.

DAL MONDO

Attentato a Nairobi, rivendica Al Shabaab. Un commando ha attaccato un compound a Westlands, un distretto della capitale del Kenya. I miliziani, almeno quattro secondo i testimoni, sono arrivati con un’auto, hanno sparato per entrare, hanno lanciato bombe sulle auto parcheggiate e hanno raggiunto l’hotel DusitD2. Al momento le autorità kenyote, che hanno chiesto di non condividere le immagini dell’attentato, confermano una vittima e quattro feriti. Al Shabaab, il gruppo islamista somalo che organizza attacchi in tutto l’est Africa (nel 2015, all’università di Garissa, sempre in Kenya, uccisero 148 persone) ha rivendicato con un comunicato l’operazione.

L’Eurozona è più debole del previsto e perciò è ancora “necessaria una significativa quantità di stimoli per la politica monetaria”, ha detto il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi.

Tre o quattro carabinieri assediati a Gaza. I militari del Nucleo scorte del consolato italiano a Gerusalemme sarebbero assediati da lunedì dalla polizia di Hamas in una sede Onu a Gaza, secondo ricostruzioni iniziali confermate dal governo italiano. Secondo Hamas non avrebbero rispettato un posto di blocco.

Il pil tedesco è cresciuto dell’1,5 per cento nel 2018. E’ il nono anno di crescita consecutivo, ma il dato è il peggiore da cinque anni. Surplus di bilancio dell’1,7 per cento.

Ren Zhengfei si difende. Il presidente di Huawei ha detto che la sua azienda non pratica spionaggio.

Netflix alzerà i prezzi negli Stati Uniti. Il titolo è aumentato in Borsa del 6 per cento.