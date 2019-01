In Kenya è in corso una sparatoria in un hotel di Nairobi

In Kenya l’hotel DusitD2 di Nairobi è stato attaccato da un gruppo di uomini armati. Alcuni testimoni parlano di esplosioni e colpi di arma da fuoco provenienti dal complesso alberghiero – nel quale si trovano anche banche e altri uffici – nella zona occidentale della città, considerata una delle più sicure della città. L'attacco è stato rivendicato dal gruppo dei terroristi somali al Shabaab e un testimone citato dall'Associated Press parla di almeno due morti. Le autorità non hanno ancora dato informazioni ai media sul numero delle vittime. Gli ospiti dell’hotel sono stati fatti allontanare dalla polizia che è intervenuta con unità antiterrorismo, mentre molte automobili sono andate a fuoco e dal luogo dell'attacco si è alzata una colonna di fumo nero.

“Siamo sotto attacco”, ha detto alla Reuters un uomo rimasto all’interno del complesso. Il portavoce della polizia, Charles Owino, ha detto ai media locali che non è esclusa l’ipotesi di un attacco terroristico. "E' terribile, quello che ho visto è terribile. Mentre fuggivo ho visto un essere umano che sembrava fatto a pezzi", ha detto un testimone all'agenzia Associated Press.

Negli ultimi anni il Kenya è stato colpito da diversi attacchi terroristici. Nel 2013 al Mall Westgate di Nairobi – che è è distante solo 2 chilometri dall'Hotel Dusit – gli estremisti di al Shabaab uccisero 67 persone. Esattamente tre anni fa, il 15 gennaio 2016, i miliziani di al Shabaab avevano attaccato una base militare keniota in Somalia, a el Adde, una delle stragi più violente che abbia mai coinvolto l'esercito keniota. Le forze armate di Nairobi sono tra i principali componenti dell'AMISOM Peace Support Mission to Somalia, la missione di peacekeeping sostenuta dalle Nazioni Unite per stabilizzare il paese. Ma al Shabaab, un gruppo terroristico legato ad al Qaida, si oppone da anni alla presenza delle truppe militari keniote nella regione del corno d'Africa.

VIDEO: Footage of ongoing attack against a hotel complex in #Nairobi, Kenya. - @IanECoxpic.twitter.com/4eMBFNVMDT — Conflict News (@Conflicts) 15 gennaio 2019

Heavy gunshots and explosions have rocked Riverside Drive in Nairobi following a suspected terror attack at the luxurious DusitD2 hotel, Westlands. One person has been confirmed dead. Motorists have been asked to use alternative routes.#KenyaDiaspora2U pic.twitter.com/baTcxCUbUe — Kenya2U.Hub (@Kenya_2U) 15 gennaio 2019

Its exactly three years since we lost our soldiers in the El Adde attack in Somalia. Now we hear of an attack at Dusit, Riverside drive, in Westlands. Memories of Westgate attack cause more panic. May God protect Kenya. pic.twitter.com/ytz3Jf8oWE — Governors of Kenya (@GovernorsKe) 15 gennaio 2019