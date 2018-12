Il regalo di Natale di Virginia Raggi alla città di Roma

“Roma rischia di diventare una discarica”, ha scritto il New York Times che dà l’allarme sulle condizioni degradate della Capitale italiana in un reportage del corrispondente Jason Horowitz. E in effetti a Roma i cassonetti vomitano già montagne di immondizia. Visto il particolare periodo dell'anno, in cui di norma la produzione di spazzatura raggiunge il picco, tra maggiori consumi e afflusso di turisti, si prevede una nuova “emergenza monnezza”, come quella che avvenne fra Natale e Capodanno 2017. “La chiusura del Tmb Salario ha solo aggravato la situazione, ma l'emergenza è dovuta al fatto che il servizio porta a porta delle utenze non domestiche, bar e ristoranti, non funziona”, ha spiegato all'Adnkronos Giovanni Caudo, che amministra il territorio di Talenti, Conca d'Oro, Tufello e Settebagni.

"Sono stati 2 anni intensi di lavoro, abbiamo superato molte difficoltà. Ora arriva il momento di raccogliere i frutti di questo impegno. E ne sono certa: il 2019 sarà l'anno del riscatto" , ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi durante gli auguri di Natale in Campidoglio. Ma sotto al video dei saluti natalizi che ha pubblicato online, moltissimi cittadini si sono sfogati così: “Oltre i rifiuti cerca di raccogliere anche la spazzatura che non se ne può più”.