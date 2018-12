Ora c'è anche il colore ambientalmente corretto

Come ogni anno, l'azienda americana che si occupa di tecnologia per la grafica Pantone ha annunciato il colore trend dell'anno: sarà il Living Coral il colore che contrassegnerà il 2019. Un rito che si ripete da 20 anni e durante il quale viene scelto il colore prendendo in considerazione non solo i trend nel campo della moda e del design ma anche le tendenze culturali e in che modo i colori riescano a riflettere la società e quello che sta accadendo globalmente.

Venti le persone dedicate a questa ricerca che dura circa 9 mesi, durante i quali i membri del team ricercano i modelli e colori ricorrenti nelle situazioni di vita quotidiana. Il colore dell'anno, spiegano, è "un'istantanea a colori di ciò che vediamo accadere nella nostra cultura globale. Il colore serve come espressione di uno stato d'animo e di un atteggiamento globale. Ad esempio la scelta nel 2016 di due colori, Rose Quartz e Serenity, era dedicata al tema del gender e dell'uguaglianza tra generi"

Il colore Pantone 2019 è una tonalità di arancio dorato e simboleggia un "bisogno innato di ottimismo” e di “esperienze autentiche che creino connessione e intimità” in un mondo dove, oggi, a fare da padroni sono le tecnologie e i social media.

“È un colore che celebra la vita” spiega al Time Laurie Pressman, vice presidente del Pantone Color Institute. Infatti, il suo rimando, sia nel nome che nella tonalità, al corallo è un riferimento esplicito ai cambiamenti climatici e alle risorse naturali che sono sempre più compromesse dall'azione incurante dell'uomo e per questo in via di esaurimento.

"Questo colore ci si è imposto in un momento così delicato per l'ambiente" ha spiegato Pressman, "i cambiamenti climatici stanno sbiancando le barriere coralline cancellando i loro arcobaleni".