Al diavolo i cambiamenti climatici!

Il diavolo ha messo lo zampino nel cambiamento climatico, stando a ciò che ha detto a Unomattina il capo di gabinetto del ministero della Famiglia, Cristiano Ceresani, e ovviamente i social si sono scatenati, come si usa dire in questi casi. Se non che il diavolo ha messo lo zampino anche nelle reazioni ironiche dei commentatori seriali, i quali non si sono accorti di star dicendo le stesse cose della persona che criticavano. Primo perché tutte le geremiadi sul cambiamento climatico si fondano sulla decisiva responsabilità umana e Ceresani, in effetti, ha sostenuto che il global warming è causato dall’avidità dell’uomo, facile a cedere alle tentazioni di Satana. Con o senza intervento soprannaturale, il senso dell’argomentazione è identico. Poi perché, ascrivendo la malvagità umana alle tentazioni diaboliche, Ceresani ha dato un nome e un’identità sostanziale a un principio maligno, i cui effetti sono evidenti ma i cui contorni sono sfumati, la cui azione resta indefinita nei dettagli e il cui meccanismo può essere ricostruito solo congetturalmente. È esattamente la stessa cosa che fanno gli aedi del cambiamento climatico, la teoria che fa le pentole ma non i coperchi.