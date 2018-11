Chi sono i nuovi direttori della Rai

DALL'ITALIA

La Camera vota la fiducia al governo sul decreto sicurezza con 336 voti a favore e 249 contrari. Il vicepremier Matteo Salvini ha scritto su Twitter: “E’ il primo passo per un’Italia più sicura e accogliente. Adesso rivisiterò tutte le norme sull’immigrazione”. L’ex ministro dell’Interno e candidato alla segreteria del Pd, Marco Minniti, ha commentato: “Questo è un colpo mortale alle politiche di integrazione”.

La Corte europea non si esprime sul ricorso di Silvio Berlusconi contro la legge Severino, che lo aveva reso incandidabile. Il leader di Forza Italia era già stato riabilitato dal Tribunale di Milano lo scorso maggio.

Nessuno slittamento su quota 100 e reddito di cittadinanza, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio ai cronisti. “Abbassare il deficit non è un mio problema”, ha commentato il ministro Matteo Salvini.

Salvini querela Francesco Belsito, l’ex tesoriere della Lega condannato in appello per appropriazione indebita dei fondi del partito.

Teresa De Santis a RaiUno e Carlo Freccero a RaiDue. Ieri il cda della Rai ha approvato le nomine dei nuovi direttori di rete. Auro Bulbarelli a Rai Sport, Antonio Preziosi a Rai Parlamento.

Borsa di Milano Ftse-Mib -0,43 per cento. Differenziale Btp-Bund a 294 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO

Macron ha detto che entro il 2035 verranno chiusi 14 reattori nucleari. Il presidente francese, durante la presentazione del Programma pluriennale per l’energia, ha annunciato che la quota nucleare verrà ridotta del 50 per cento a favore delle energie rinnovabili e che la costruzione di nuovi reattori di ultima generazione verrà rimandata al 2021.

Theresa May ha iniziato un tour nel Regno Unito per raccogliere sostegno per l’accordo sulla Brexit che verrà votato l’11 dicembre dal Parlamento.

I legali dell’Ue hanno detto alla Corte di Giustizia europea che la decisione di Londra di lasciare il blocco non può essere revocata unilateralmente.

Una presunta spia di Pyongyang arrestata in Francia. L’uomo è un dirigente del Senato sospettato di aver fornito informazioni alla Corea del nord.

Gli Stati Uniti hanno parlato con Israele di un possibile piano di pace per il medio oriente che dovrebbe iniziare l’anno prossimo.

A margine del G20 Trump incontrerà i leader di Russia, Giappone, Germania e Argentina.

In Afghanistan sono morti tre soldati americani per l’esplosione di una bomba. L’attacco è stato rivendicato dai talebani.