Tg2 che vai, Putin che trovi

Una serata qualsiasi del nostro inverno sovranista, sbracato sul divano davanti al nuovo Tg2 di Gennaro Sangiuliano. E’ il giorno dell’endorsement per i “gilets jaunes”, dello scontro Italia-Francia, dell’“ipocrisia di Macron che ci aveva definito una lebbra”, mentre “qui in Italia quella rabbia pacifica si è trasformata in un movimento che oggi governa”. Parte il servizio d’approfondimento: sfilano uno dopo l’altro, Leonardo Da Vinci, Verdi, Cavour, la cessione di Nizza e la Savoia, la contessa di Castiglione (già in combutta...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.