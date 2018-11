Anche per Imu e Tasi potrebbe esserci una sanatoria

DALL'ITALIA

L’Unione europea vede in rialzo il deficit dell'Italia. Il rapporto deficit/pil è stimato al 2,9 per cento nel 2019 e al 3,1 per cento nel 2020. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha commentato sostenendo che “la valutazione è disattenta e parziale”. Il Fondo monetario internazionale ha scritto che “esiste un rischio contagio dalla situazione italiana per i paesi più deboli dell’Eurozona”.

La Lega vuole estendere la sanatoria del decreto fiscale anche alle entrate comunali, come l’Imu e la Tasi. La proposta è contenuta in un emendamento.

“Questa legge non va bene”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a proposito del ddl Pillon sull’affido condiviso dei figli per le coppie divorziate.

Gli utili netti di Poste italiane crescono del 50 per cento arrivando a 321 milioni nel terzo trimestre del 2018.

Borsa di Milano Ftse-Mib -0,57 per cento. Differenziale Btp-Bund a 294 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,13 sul dollaro.

DAL MONDO

Ci sono stati 12 morti in una sparatoria in California. Un ex marine identificato come Ian Long è entrato in un bar molto frequentato nella cittadina di Thousand Oaks, nel sud della California, ha aperto il fuoco e poi, dice la polizia, si è suicidato. Ci sono stati anche almeno 23 feriti. Secondo le ricostruzioni, Long soffriva di disordine da stress post traumatico.

Ruth Bader Ginsburg è in ospedale. La giudice della Corte Suprema americana, 85 anni, è caduta e si è fratturata tre costole. Si trova attualmente sotto osservazione.

Tesla ha un nuovo presidente. Si chiama Robyn Denholm, fa parte del consiglio di amministrazione dal 2014.

Draghi contro il protezionismo. Il presidente della Bce ha detto che l’escalation delle tensioni sul commercio minano la fiducia.

Bombardier taglia 5.000 posti di lavoro. Il produttore aeronautico canadese venderà inoltre 900 milioni di dollari in asset.