La manovra italiana e le tensioni a Wall street

DALL'ITALIA

“Nessuno può sottrarsi ai bilanci in equilibrio”, ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’assemblea dell’Anci in corso a Rimini. “L'integrazione – ha aggiunto – è un motore e garanzia di sicurezza pubblica”.

La Commissione europea ha respinto il Def italiano. Una nuova formulazione dovrà essere inviata a Bruxelles entro tre settimane.

“Stanno attaccando un popolo”, ha detto Matteo Salvini commentando la bocciatura della manovra da parte dell’Ue. “L’andamento dello spread dimostra che i mercati vogliono molto più bene all’Italia di alti commissari europei”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio.

Cede una scala mobile nel metrò di Roma, nella stazione Repubblica. Almeno venti feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,84 per cento. Differenziale Btp-Bund a 314 punti. L’euro chiude stabile a 1,14 sul dollaro.

DAL MONDO

Wall street è in calo a causa delle tensioni internazionali e gli investitori si ritirano. L’indice S&P è sceso dell’1,5 per cento, segnando il peggior mese dal 2011, il Dow Jones perde l’1,3 e il Nasdaq composite è in calo dell’1,7 per cento. A pesare sulla situazione della Borsa americana sono le trimestrali deludenti di alcune società, le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e la bocciatura della manovra italiana a Bruxelles.

Putin e Trump si incontreranno a Parigi l’11 novembre a margine della cerimonia di commemorazione della fine della Prima guerra mondiale. La notizia è stata confermata sia dal consigliere alla Sicurezza John Bolton sia dal Cremlino.

L’Onu boccia la legge che vieta il velo integrale in Francia. La norma interferirebbe con il diritto di manifestare liberamente la propria religione.

Un’altra carovana verso il Messico. Il gruppo è composto da oltre cento migranti provenienti dal Guatemala.