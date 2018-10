Il Cio conferma la candidatura di Milano e Cortina per le Olimpiadi del 2026

DALL'ITALIA

L’ufficio parlamentare di bilancio boccia le stime del def. “Le previsioni sono troppo ottimistiche”, ha detto il presidente Giuseppe Pisauro. Bankitalia ha stimato che la crescita per il 2019 sarà inferiore alle attese. “La manovra non cambia, andiamo avanti”, dicono i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. “Se la Banca d’Italia vuole un governo che non tocchi le pensioni, si presenti alle elezioni”, aggiunge Di Maio.

“Se ci sfugge lo spread, la manovra deve cambiare”, dice Paolo Savona, ministro per gli Affari europei.

Le stime del Def sono prudenti e possono essere superate, ha detto Giovanni Tria. Il ministro dell’Economia ha aggiunto che “il 2,4 per cento non è un deficit esplosivo e lo spread non rispecchia i fondamentali dell’economia italiana”.

Il Cio conferma la candidatura di Milano e Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026. Tra le pretendenti anche Calgary, in Canada, e Stoccolma.

“Mia madre ha agito come tutti” sulla casa popolare, ha detto la senatrice del M5s Paola Taverna. Graziella Bartolucci non ha più diritto a vivere in un alloggio del comune.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +1,06 per cento. Differenziale Btp-Bund a 299 punti. L’euro chiude in rialzo 1,14 sul dollaro.

DAL MONDO