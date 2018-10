Il reddito di cittadinanza caricato sulla tessera sanitaria e il nuovo ceo di General Electric

DALL'ITALIA

“Il reddito di cittadinanza sarà caricato sulla tessera sanitaria”, ha detto Luigi Di Maio. Il vicepresidente del Consiglio ha aggiunto che “solo chi è residente in Italia da almeno 10 anni riceverà i soldi”.

Il Coni indica Milano e Cortina come candidate per le Olimpiadi invernali del 2026. Il sindaco di Torino Chiara Appendino spiega che “la mia città è ancora in campo”. Di Maio ha detto che “il governo non ci metterà un euro”.

La disoccupazione è scesa al 9,7 per cento, il livello più basso dal 2012. Il calo più consistente è tra gli over 50. Sono cresciuti dell’1,5 per cento i dipendenti con un contratto a tempo determinato.

Il Cern esclude il ricercatore Alessandro Strumia per avere scritto che “la fisica è stata inventata dagli uomini”. L’organizzazione europea per la ricerca nucleare ha detto che “le sue parole sono scioccanti”.

Borsa di Milano Ftse-Mib -0,49 per cento. Differenziale Btp-Bund a 282 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,15 sul dollaro.

DAL MONDO