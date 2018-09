La protesta degli sfollati di ponte Morandi e il cessate il fuoco in Libia

Gli sfollati del ponte Morandi hanno protestato durante la seduta del Consiglio regionale della Liguria, chiedendo di potere entrare nella zona rossa per recuperare i propri effetti personali. Luigi Di Maio ha annunciato intanto un decreto per “dare una casa agli sfollati”. “Come fai a dire queste cose? Hanno avuto un alloggio pubblico in tempi record”, ha risposto il governatore Toti.

“Abbiamo desecretato le concessioni autostradali nonostante le pressioni ricevute”, ha detto il ministro delle Infrastrutture Toninelli alla Camera. L’esponente M5s ha ribadito che non sarà Autostrade a ricostruire il ponte Morandi perché “sarebbe irrispettoso verso le vittime”.

L’ex Iena Giarrusso vigilerà sui concorsi universitari. Lo ha reso noto il sottosegretario al ministero dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, che ha ricevuto più di trenta segnalazioni di procedure sospette.

Borsa di Milano FtseMib +1,01 per cento. Differenziale Btp-Bund a 267 punti. L’euro chiude in ribasso a -0,28 sul dollaro.

DAL MONDO

Brett Kavanaugh è stato contestato durante l’audizione al Senato per la sua conferma alla Corte suprema. La sua nomina è stata proposta da Trump, ma i democratici protestano contro il mancato invio da parte della Casa Bianca di documenti che riguardano il suo lavoro da avvocato sotto l’Amministrazione Bush.

Jon Kyl sostituirà McCain al Senato. La decisione è stata comunicata dal governatore dell’Arizona Doug Ducey.

La nomina di Selmayr non è regolare, secondo un’indagine interna all’Ue, la Commissione non ha seguito le norme nel nominarlo Segretario generale. Tuttavia Selmayr manterrà la sua carica.

In Libia è stato raggiunto un accordo per il cessate il fuoco, ha annunciato la missione Onu nel paese, senza specificare tuttavia come sarà applicato.

Si è dimessa Laura Flessel, ministro francese dello Sport.

Amazon ha raggiunto i mille miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.