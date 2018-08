Salvini denunciato per istigazione all'odio razziale

DALL'ITALIA

Non è stato trovato un accordo sui migranti al vertice che si è svolto ieri tra 12 rappresentanti degli stati Ue. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto che l’incontro a Bruxelles “è l’ennesima dimostrazione che l’Europa non esiste”.

Il premier Giuseppe Conte ha detto che “l’Italia trarrà le conseguenze dalla mancata soluzione dell’Ue sulla questione migranti”. Il presidente del Consiglio ha aggiunto che Bruxelles non ha dato alcun seguito all’accordo raggiunto nell’ultimo Consiglio europeo tenutosi a fine giugno.

I migranti sulla Diciotti digiunano contro il blocco deciso dal governo. Salvini risponde che “in Italia cinque milioni di persone vivono in povertà e fanno lo sciopero della fame ogni giorno”.

Cinque cittadini denunciano Salvini per istigazione all'odio razziale. L’accusa cita le frasi del ministro contro rom e migranti.

I forestali controlleranno il confine tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Lo afferma il presidente della regione Massimiliano Fedriga.

Borsa di Milano Ftse-Mib +0,65. Differenziale Btp-Bund a 280 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,16 sul dollaro.

DAL MONDO

Jerome Powell ha difeso l’innalzamento dei tassi tramite un approccio graduale. Venerdì il presidente della Fed, durante l’incontro annuale con i banchieri centrali, ha detto che la Banca centrale americana alzerà di nuovo i tassi di interesse il prossimo mese benché il presidente americano, Donald Trump, abbia espresso un’opinione contraria.

“Ho detto a Pompeo di non andare in Corea del nord”, ha detto Trump. Il presidente americano ha detto che il segretario di stato non dovrebbe tornare a Pyongyang perché i progressi fatti non sono sufficienti.

A Kiev, John Bolton, consigliere per la Sicurezza nazionale, ha detto che le sanzioni alla Russia non saranno rimosse.

Il Wto ha avvertito Londra sul no deal. Secondo l’Organizzazione mondiale per il commercio, è “altamente improbabile” che venga raggiunto un accordo sulla Brexit con l’Unione europea.

I resti di Franco saranno rimossi dal memoriale dedicato ai caduti della guerra civile in Spagna. Lo ha deciso il governo spagnolo con un decreto legislativo approvato ieri.

John McCain interromperà le cure. Il senatore dell’Arizona è malato di un tumore al cervello da più di un anno e ha deciso di sospendere i trattamenti.