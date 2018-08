L'aumento dei precari nella PA e i preti pedofili in America

“I colpevoli la pagheranno cara”, dice Matteo Salvini commentando il crollo del ponte Morandi a Genova. Stesse parole usate anche da Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti. “I vincoli europei non possono impedirci di spendere, viene prima la sicurezza degli italiani”, ha detto ieri il ministro dell’Interno a poche ore dalla tragedia.

Il titolo di Atlantia, società proprietaria di Autostrade e controllata dalla famiglia Benetton, ha perso il 5,3 per cento in Borsa dopo essere stato sospeso per eccesso di ribasso in seguito al crollo.

Aumentano i precari nella PA. Lo rivela la Ragioneria generale dello stato, che aggiorna i dati al 2016. Il numero dei dipendenti pubblici segna un altro calo annuo (-0,2 per cento), sintesi di una riduzione dei posti fissi controbilanciata da una crescita di quelli precari.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,3 per cento. Differenziale Btp-Bund a 271 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,14 sul dollaro.

DAL MONDO

Un tribunale accusa la Chiesa della Pennsylvania di aver coperto centinaia di preti pedofili per un periodo di circa 70 anni. Il grand jury della Pennsylvania ha pubblicato un report in cui identifica circa mille vittime in sei delle otto diocesi cattoliche dello stato e accusa i leader religiosi di aver coperto gli abusi di circa 300 sacerdoti.

Attacco terroristico a Londra. Un’automobile si è lanciata contro le barriere del Parlamento a Westminster e ha travolto alcuni passanti. Non ci sono vittime. Il conducente è stato fermato dalla polizia e si indaga per terrorismo.

C’è un accordo per l’Aquarius. I 141 migranti saranno accolti da cinque paesi europei: Spagna, Portogallo, Francia, Germania e Lussemburgo

Imprenditori turchi contro Erdogan. Alcune aziende hanno chiesto al governo di risolvere la crisi con l’America.