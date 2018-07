Tramontate, stelle

La stella di Donald Trump sulla Walk of fame è stata distrutta per la seconda volta in meno di due anni. Il responsabile ha nascosto un piccone in una custodia da chitarra e poi lo ha usato per rompere la mattonella. L'attrezzo è stato abbandonato vicino la stella completamente distrutta come il nome ed il logo, quello della Tv, per il quale il Presidente degli stati Uniti d'America era stato omaggiato sulla celebre strada di Hollywood. Una squadra è già al lavoro per sistemare la stella, ricevuta dall'attuale presidente degli Stati Uniti nel 2007 per la sua partecipazione al programma "The apprentice".