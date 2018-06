Il Milan fuori dalle coppe e il summit Trump-Putin. Le notizie del giorno, in breve

DALL'ITALIA

Il Governo è pronto a bloccare il Consiglio europeo se nel testo non sarà inserita la responsabilità condivisa sui salvataggi in mare nella questione dei migranti. Lo riporta l’Ansa. “Sulla migrazione sono in gioco i valori dell’Europa unita”, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Per la procura della Cassazione la riforma Minniti-Orlando che ha introdotto la trattazione sommaria delle domande di protezione dei migranti che chiedono asilo è legittima.

Conte alla Casa Bianca il 30 luglio per il bilaterale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

L’Italia è contraria a trasformare il Fondo salva-stati Esm in un Fondo monetario europeo, ha detto Conte.

La Uefa ha escluso il Milan dalla partecipazione alle coppe europee per una stagione, per violazione del fair play finanziario nel triennio 2014-2017.

Borsa di Milano. FtseMib +0,6 per cento. Differenziale Btp Bund a 248 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,16 sul dollaro.

DAL MONDO