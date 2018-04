Mafia, politica, e la doppia morale di Travaglio

Insomma anche il Fatto quotidiano, ora, scopre le virtù del garantismo, quando spulcia gli alberi genealogici dei politici. Del che, ovviamente, non si può che rallegrarsi. Dispiace solo, semmai, e un po’ insospettisce, che la confortante svolta di Travaglio & Co. avvenga, guarda caso, in riferimento a un esponente del M5s. Nella fattispecie, ad Andrea Greco, il candidato governatore grillino alle regionali del Molise del 22 aprile, finito al centro della polemica per via di un suo zio – parente...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.