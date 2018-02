Fiamme in un palazzo di Milano

Alle 12,15 di questa mattina è scoppiato un incendio al decimo piano di un palazzo di Milano, in zona Quarto Oggiaro. Il bilancio provvisorio è di 13 persone intossicate e un bambino di 13 anni in gravi condizioni, trasportato in ospedale con il codice rosso. Sul posto sono intervenuti 12 mezzi dei Vigili del fuoco che hanno evacuato lo stabile di quattordici piani e domato le fiamme.

#QuartoOggiaro (MI) #14feb 12:15, numerose squadre di #vigilidefuoco intervenute con 12 automezzi per l’#incendio di un appartamento al decimo piano di un palazzo. Evacuato l'intero stabile, 13 persone soccorse, tra cui un ragazzo in gravi condizioni affidato al personale medico pic.twitter.com/KDrVDQoH7n 14 febbraio 2018