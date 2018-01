Ecco il piano Minniti contro le baby gang

Napoli (askanews) - "Non si deve consentire alle baby gang di cambiare le abitudini ai giovani di questa città". Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, annuncia uno sforzo maggiore da parte dello stato per contrastare il fenomeno delle baby gang, che negli ultimi due mesi ha visto il ferimento di 11 ragazzini. Saranno inviati ulteriori cento uomini che rientreranno nel progetto "sicurezza giovani", ha detto Minniti al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica straordinario svoltosi in prefettura. I rinforzi interverranno "nelle zone dove ci sono giovani e giovanissimi", ha spiegato Minniti aggiungendo che dovrà essere chiaro che "lo Stato è a fianco a loro".

Il ministro ha spiegato che, come altro elemento di novità, si promuoverà "un contatto diretto tra i municipi e le forze di polizia". Accanto alle municipalità saranno realizzati 10 distretti di polizia che diventeranno, secondo quanto auspicato da Minniti, "riferimenti unici nel quartiere" garantendo anche "politiche di sostegno sociali" e rafforzando una serie di iniziative in tal senso. Il titolare del Viminale ha specificato che questo provvedimento non comporterà la "sostituzione dei commissariati, ma saranno una aggiunta".