Il tweet di Trump sul Pakistan e l'allerta maltempo in Italia. Le notizie del giorno in breve

DALL'ITALIA

Salta l'alleanza elettorale tra Emma Bonino e il Pd. “La presentazione autonoma, senza alcuna forma di collegamento con altre liste, di ‘+Europa con Emma Bonino’ oggi è una condizione che ci è imposta da un’interpretazione logicamente surreale e giuridicamente incostituzionale di una norma della legge elettorale. Interpretazione richiesta a gran voce dalle opposizioni del centrodestra e ufficializzata dal Viminale”, si legge in una nota della lista radicale.

Forte maltempo previsto per domani sul versante tirrenico di Calabria e Sicilia. Massima attenzione anche in Veneto e in Puglia, dove è stato attivato il livello di allerta per rischio idrogeologico. Nevicate intense su tutto l’arco alpino.

“Il lavoro è la priorità”, ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel discorso di fine anno. “Mi auguro un’ampia partecipazione al voto”, ha aggiunto il capo dello stato.

Aumentano i feriti per i botti di Capodanno, che passano dai 184 del 2016 ai 212 dell’ultima notte del 2017. Per il quinto anno consecutivo, nessun morto.

Accelerati i tempi per i rimborsi Iva. Con il nuovo anno, l’Agenzia delle Entrate farà i versamenti direttamente sui conti correnti delle società, senza il passaggio sulle tesorerie provinciali.

Parte domani la stagione dei saldi e a fare da capofila sarà la Basilicata. Seguirà mercoledì la Valle d’Aosta.

DAL MONDO

Trump vuole interrompere gli aiuti economici al Pakistan, alleato storico dell’America. Lo ha scritto su Twitter, dicendo che Washington in 15 anni ha dato “stupidamente” 33 miliardi di dollari in aiuti: “Da parte loro non abbiamo ricevuto altro che bugie e inganni, perché pensano che i nostri leader siano degli stupidi. Danno rifugio ai terroristi che inseguiamo in Afghanistan. Non più!”. Il Pakistan ha convocato l’ambasciatore.

Due poliziotti aggrediti a Champigny, in Francia, durante la notte di Capodanno. Gli agenti erano intervenuti per riportare la calma a una festa privata, ma sono stati linciati da alcune persone. Un agente riporta la frattura del naso, una sua collega molteplici contusioni.

Il Likud ha chiesto l’annessione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Il partito del premier Benyamin Netanyahu ha approvato una mozione, non vincolante, per acclamazione.

In California è legale usare cannabis per uso ricreativo, come previsto dalla legge approvata nel 2016. Era già possibile l’utilizzo per ragioni mediche.

L’Iva è entrata in vigore per la prima volta in Arabia Saudita ed Emirati arabi. La tassa ammonterà al 5 per cento.

Due cristiani copti uccisi in Egitto. Si trovavano in un negozio di alcolici assaltato da un uomo armato. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un attentato terroristico.