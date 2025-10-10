María Corina Machado vince il Nobel per la Pace

Il riconoscimento va alla politica e attivista venezuelana, oppositrice di Nicolas Maduro

La Royal Swedish Academy of Sciences ha assegnato il Premio Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado "per il suo instancabile lavoro a favore dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia". L'oppositrice di Maduro ha dedicato anni alla causa della libertà del popolo venezuelano, contro la rigida presa del potere da parte del regime di Nicolas Maduro.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025