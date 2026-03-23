le adesioni
Una gondola con la gigantografia di Navalny a Venezia: chi dice sì alla flotilla fogliante
Sfilare per i canali con una gigantografia dell'oppositore russo assassinato da Putin nel giorno dell'apertura del Padiglione russo alla Biennale. Da Polito a Calenda, in tanti ci scrivono per aderire all'appello di Giuliano Ferrara e Pierluigi Battista
Sul Foglio di sabato scorso Giuliano Ferrara e Pierluigi Battista hanno scritto una lettera-appello “solo per comunicare ai lettori del Foglio che il 9 maggio, a Venezia, lo stesso giorno dell’apertura del Padiglione russo alla Biennale, avremmo intenzione di affittare una gondola Uber con a bordo, in bella evidenza, una gigantografia di Navalny, assassinato dagli scherani di Putin. Chi volesse unirsi a questa modesta testimonianza a favore della libertà d’espressione e della libertà della cultura e dell’arte censurate darebbe più forza alla nostra piccola e pacifica flotilla”. Il direttore del Foglio Claudio Cerasa è stato il primo a aderire all’iniziativa (“Vengo anche io!”). Molti altri se ne sono aggiunti in queste ore scrivendo a [email protected]. Ecco un primo elenco.
Caro direttore, aderisco con sollievo alla “gondola per Navalny”, proposta da Ferrara e Battista. La Biennale è per il dissenso.
Antonio Polito
Aderisco appello Pigi. Tutti in gondola.
Carlo Calenda
Anch’io aderisco convintamente alla iniziativa in oggetto.
Davide Corniolo
Aderisco all’iniziativa segnalatami dall’amico Pierluigi Battista. Con stima.
Chiara Viale
Ci sarei anch’io se non fossi altrove.
Andrea Graziosi
Aderisco.
Ferdinando Adornato
Aderisco con grande piacere all’iniziativa di Pigi e Ferrara!
Simone Lenzi
Aderisco con entusiasmo. Non so se potrò essere fisicamente con voi (mi farebbe molto piacere) ma SLAVA UKRAINI.
Roberto Burioni
Caro direttore, per il 9 maggio mi riservi un posto sulla gondola Navalny. Liberi loro di esporre, liberi noi di protestare: la differenza tra Venezia e San Pietroburgo, dove non si potrebbe fare né una cosa, né l’altra.
Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva
Buongiorno, voglio esserci anche io… sono felice della iniziativa.
Patrizia Baldi
Buongiorno, aderisco volentieri all’iniziativa per Navalny. Grazie.
Flaminia Sabatello
Ricordare Aleksej Anatol’evic Naval’nyj è un dovere per tutti coloro che si battono per la democrazia e la libertà.
Cristiano Kucich
Aderisco alla proposta di Giuliano Ferrara e Pierluigi Battista per il 9 maggio.
Michele Magno
Aderisco all’appello lanciato sabato da Pierluigi Battista e Giuliano Ferrara.
Alfredo Nazzaro
Gentili amici, aderisco all’iniziativa della gigantografia di Navalny sulla gondola. Cordiali saluti.
Massimo Marongiu
Il 9 maggio, a Venezia, lo stesso giorno dell’apertura del Padiglione russo alla Biennale, l’idea di far navigare una gondola Uber con a bordo, in bella evidenza, una gigantografia di Navalny, assassinato dagli scherani di Putin, è meravigliosa. Voglio unirmi a questa modesta testimonianza a favore della libertà d’espressione e della libertà della cultura e dell’arte censurate darebbe più forza alla nostra piccola e pacifica flotta. Ci sarò anche io!
Riccardo Musmeci
Buonasera, vengo anche io! Ci sarò!
Tiziana Della Rocca
Aderisco!
Lorenzo Zunino, Comitato Giustizia Sì Marche
Aderisco all’iniziativa del 9 maggio contro la partecipazione russa alla Biennale di Venezia 2026.
Silvia Pian
W Navalny. Grazie al Foglio.
Monica Mondo
Aderisco all’iniziativa della Gondola con la gigantografia di Navalny a Venezia. Un cordiale saluto.
Gustavo Micheletti
Aderisco con entusiasmo.
Gabriele Tagliaventi
Ottima idea… Sottoscrivo!
Marco Mei
Aderisco.
Roberto Trovato
Io ci sono.
Pierpaolo Achilli
Aderisco all’iniziativa di Battista e Ferrara per la gondola con la gigantografia di Navalny a Venezia.
Alessandro Agostinelli
Sono una lettrice del Foglio e ho apprezzato la vostra iniziativa di organizzare una manifestazione di dissenso durante la Biennale di Venezia con Aleksei Navalny come icona principale. Qualora l’iniziativa dovesse andare in porto, e me lo auguro, vorrei offrire una illustrazione a matita che realizzai nel 2021 (il 22 aprile, probabilmente accadde a Navalny qualcosa che ora non ricordo; a quell’epoca ero immersa in una specie di serie di ritratti politici sulla base delle notizie del giorno). L’illustrazione è mia e originale, ispirata a una sua fotografia; mi colpisce per quell’espressione tra il severo e lo spaventato, lì in fondo agli occhi, sentimento di consapevolezza ben celato (fino alla morte) dietro tanta fermezza ed ironia. Spero di fare cosa gradita.
Federica di Lascio
Aderisco.
Mario Taddeucci Sassolini
Aderisco alla gondola per Navalny.
Orietta Breschi
Confermo che se mi sarà possibile sarò o in presenza o idealmente sulla gondola di Ferrara e Battista a Venezia.
Enrico Vanzina
Io ci sto, alla grande!!!!
Angelo Filisetti
Lodevole iniziativa. Una gondola davanti alla riva prospicente i padiglioni però sarebbe pericolosamente esposta al moto ondoso, bisognerebbe trovarle una posizione adeguatamente protetta.
Mario Piovesan
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