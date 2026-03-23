Una gondola con la gigantografia di Navalny a Venezia: chi dice sì alla flotilla fogliante

Sfilare per i canali con una gigantografia dell'oppositore russo assassinato da Putin nel giorno dell'apertura del Padiglione russo alla Biennale. Da Polito a Calenda, in tanti ci scrivono per aderire all'appello di Giuliano Ferrara e Pierluigi Battista

Sul Foglio di sabato scorso Giuliano Ferrara e Pierluigi Battista hanno scritto una lettera-appello “solo per comunicare ai lettori del Foglio che il 9 maggio, a Venezia, lo stesso giorno dell’apertura del Padiglione russo alla Biennale, avremmo intenzione di affittare una gondola Uber con a bordo, in bella evidenza, una gigantografia di Navalny, assassinato dagli scherani di Putin. Chi volesse unirsi a questa modesta testimonianza a favore della libertà d’espressione e della libertà della cultura e dell’arte censurate darebbe più forza alla nostra piccola e pacifica flotilla”. Il direttore del Foglio Claudio Cerasa è stato il primo a aderire all’iniziativa (“Vengo anche io!”). Molti altri se ne sono aggiunti in queste ore scrivendo a [email protected]. Ecco un primo elenco.



Caro direttore, aderisco con sollievo alla “gondola per Navalny”, proposta da Ferrara e Battista. La Biennale è per il dissenso.

Antonio Polito



Aderisco appello Pigi. Tutti in gondola.

Carlo Calenda



Anch’io aderisco convintamente alla iniziativa in oggetto.

Davide Corniolo



Aderisco all’iniziativa segnalatami dall’amico Pierluigi Battista. Con stima.

Chiara Viale



Ci sarei anch’io se non fossi altrove.

Andrea Graziosi



Aderisco.

Ferdinando Adornato



Aderisco con grande piacere all’iniziativa di Pigi e Ferrara!

Simone Lenzi



Aderisco con entusiasmo. Non so se potrò essere fisicamente con voi (mi farebbe molto piacere) ma SLAVA UKRAINI.

Roberto Burioni



Caro direttore, per il 9 maggio mi riservi un posto sulla gondola Navalny. Liberi loro di esporre, liberi noi di protestare: la differenza tra Venezia e San Pietroburgo, dove non si potrebbe fare né una cosa, né l’altra.

Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva



Buongiorno, voglio esserci anche io… sono felice della iniziativa.

Patrizia Baldi



Buongiorno, aderisco volentieri all’iniziativa per Navalny. Grazie.

Flaminia Sabatello



Ricordare Aleksej Anatol’evic Naval’nyj è un dovere per tutti coloro che si battono per la democrazia e la libertà.

Cristiano Kucich

Aderisco alla proposta di Giuliano Ferrara e Pierluigi Battista per il 9 maggio.

Michele Magno



Aderisco all’appello lanciato sabato da Pierluigi Battista e Giuliano Ferrara.

Alfredo Nazzaro



Gentili amici, aderisco all’iniziativa della gigantografia di Navalny sulla gondola. Cordiali saluti.

Massimo Marongiu



Il 9 maggio, a Venezia, lo stesso giorno dell’apertura del Padiglione russo alla Biennale, l’idea di far navigare una gondola Uber con a bordo, in bella evidenza, una gigantografia di Navalny, assassinato dagli scherani di Putin, è meravigliosa. Voglio unirmi a questa modesta testimonianza a favore della libertà d’espressione e della libertà della cultura e dell’arte censurate darebbe più forza alla nostra piccola e pacifica flotta. Ci sarò anche io!

Riccardo Musmeci



Buonasera, vengo anche io! Ci sarò!

Tiziana Della Rocca



Aderisco!

Lorenzo Zunino, Comitato Giustizia Sì Marche



Aderisco all’iniziativa del 9 maggio contro la partecipazione russa alla Biennale di Venezia 2026.

Silvia Pian



W Navalny. Grazie al Foglio.

Monica Mondo

Aderisco all’iniziativa della Gondola con la gigantografia di Navalny a Venezia. Un cordiale saluto.

Gustavo Micheletti



Aderisco con entusiasmo.

Gabriele Tagliaventi



Ottima idea… Sottoscrivo!

Marco Mei

Aderisco.

Roberto Trovato



Io ci sono.

Pierpaolo Achilli



Aderisco all’iniziativa di Battista e Ferrara per la gondola con la gigantografia di Navalny a Venezia.

Alessandro Agostinelli



Sono una lettrice del Foglio e ho apprezzato la vostra iniziativa di organizzare una manifestazione di dissenso durante la Biennale di Venezia con Aleksei Navalny come icona principale. Qualora l’iniziativa dovesse andare in porto, e me lo auguro, vorrei offrire una illustrazione a matita che realizzai nel 2021 (il 22 aprile, probabilmente accadde a Navalny qualcosa che ora non ricordo; a quell’epoca ero immersa in una specie di serie di ritratti politici sulla base delle notizie del giorno). L’illustrazione è mia e originale, ispirata a una sua fotografia; mi colpisce per quell’espressione tra il severo e lo spaventato, lì in fondo agli occhi, sentimento di consapevolezza ben celato (fino alla morte) dietro tanta fermezza ed ironia. Spero di fare cosa gradita.

Federica di Lascio

Aderisco.

Mario Taddeucci Sassolini



Aderisco alla gondola per Navalny.

Orietta Breschi



Confermo che se mi sarà possibile sarò o in presenza o idealmente sulla gondola di Ferrara e Battista a Venezia.

Enrico Vanzina



Io ci sto, alla grande!!!!

Angelo Filisetti

Lodevole iniziativa. Una gondola davanti alla riva prospicente i padiglioni però sarebbe pericolosamente esposta al moto ondoso, bisognerebbe trovarle una posizione adeguatamente protetta.

Mario Piovesan