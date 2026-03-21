Una gondola con gigantografia di Navalny, la nostra flotilla a Venezia

Giuliano Ferrara e Pierluigi Battista lanciano l'idea per il prossimo 9 maggio, stesso giorno dell'apertura del padiglione russo alla Biennale. Noi ci stiamo, e voi? Per aderire potete scrivere a [email protected]

Al direttore - Solo per comunicare ai lettori del Foglio che il 9 maggio, a Venezia, lo stesso giorno dell’apertura del Padiglione russo alla Biennale, avremmo intenzione di affittare una gondola Uber con a bordo, in bella evidenza, una gigantografia di Navalny, assassinato dagli scherani di Putin. Chi volesse unirsi a questa modesta testimonianza a favore della libertà d’espressione e della libertà della cultura e dell’arte censurate darebbe più forza alla nostra piccola e pacifica flotilla. Cari saluti.

Giuliano Ferrara

Pierluigi Battista

Vengo anche io!