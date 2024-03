Francesco Schiavone, il pentito del Venerdì santo

La notizia che l’ex boss della camorra Francesco “Sandokan” Schiavone ha deciso di passare dalla condizione di detenuto condannato all’ergastolo in regime di 41-bis a quella di detenuto in regime di carcere duro ma “pentito” è sicuramente una buona notizia per lo Stato: lo Stato e le sue istituzioni alla fine vincono sempre contro la malavita organizzata, come avvenuto coi Casalesi e con Cosa nostra. Ed è inoltre un riconoscimento al lavoro della Direzione nazionale antimafia, oggi guidata dal procuratore Giovanni Melillo, al cui ufficio Schiavone avrebbe fatto arrivare la richiesta di avviare la sua “collaborazione”, che ovviamente dovrà essere vagliata con la massima attenzione. La notizia è stata accolta con molta soddisfazione e con qualche titolo a sensazione, ma va ricordato che con “Sandokan” e la sua famiglia (in carcere sono finiti moglie e figli) lo Stato aveva già vinto da un pezzo, il boss è in carcere dal 1998 e la sua organizzazione in sostanza sgretotala. I magistrati dovranno chiarire i motivi di un pentimento assai “tardivo” (così lo ha definito anche la sorella di don Peppe Diana, ucciso dalla camorra proprio trent’anni fa) e su eventuali guerre di potere malavitoso in corso.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE