“Non esistono innocenti ma…” e altri test a risposta infallibile per trovare buoni pm

Piccole integrazioni necessarie a una buona idea per selezionare futuri magistrati non “tecnicamente matti”. Dal “disturbo della ontologia accusatoria” a “io quello lo sfascio”: corretto o scorretto?

A parte che, come raccontò qui Luciano Capone, l’avvocato garantista Steccanella, che difende il dottor Piercamillo Davigo, colpevolista, aveva già detto tutto in un libro sull’ontologia accusatoria, cioè sul disturbo culturale di personalità del suo futuro assistito. A parte che a chi scrive è accaduto di essere assolto dall’accusa di diffamazione per aver definito “tecnicamente matto”, evidente esagerazione o incontinenza verbale, il dottor Luca Tescaroli, che indaga da circa un millennio su Berlusconi e le bombe. A parte tutto, si potrebbe essere d’accordo con il decreto legislativo che impone ai candidati al ruolo di magistrato, esclusi i presenti e di ruolo s’intende, di sottoporsi dal gennaio del 2026 a test psicoattitudinali, come avviene per militari e poliziotti e altre categorie di funzionari, ma solo a patto di chiarirci su questo sistema psicometrico, scusate la parola, ideato agli albori degli anni Quaranta della nostra èra, che si chiama Minnesota Multiphasic Personality Inventory, scusate la sigla.