"Il centrodestra sia dia una calmata su Bari e Decaro. No a gogna Italia". Parla Mulè

"Non facciamo i moschettieri delle procure, no all'uso politico della commissione antimafia. Restiamo garantisti. Forza Italia porta sul suo corpo le cicatrici del becero giustizialismo". Intervista al vicepresidente della Camera, di Forza Italia

Giorgio Mulè, lei, a Bari, con chi sta? Sta con la destra “forza forca”, quella contro il sindaco Antonio Decaro, o sta con l’altra, l’ideale, la garantista? “Sto con Silvio Berlusconi, sto con il risorgimento del garantismo. Io non tifo ‘Gogna Italia’. Non raccogliamo le pietre che sono servite a lapidarci”. Da vicepresidente della Camera, deputato di FI, cosa prova nel vedere la destra, la sua, eccitarsi con i fascicoli della procura? “Disagio. A Bari non vanno declamate le parole della procura. Forza Italia porta sul suo corpo le cicatrici del becero giustizialismo. Diamoci una calmata. La destra non cavalchi la tigre. Sia chiaro: io non ammaino la bandiera del diritto, né voglio un uso politico dell’antimafia”.