L'aria che tira in ateneo: “Tu qui non parli”. Ci scrive Parenzo

Il conduttore di La 7 contestato oggi a La Sapienza di Roma dice: "Il problema non sono i ragazzi ma i cattivi maestri in stile Orsini&Basile che insegnano agli studenti l’odio anti Israele"

Al direttore - Rivolgo queste poche righe a quelle ragazze e ragazzi che questo oggi all’Università La Sapienza di Roma hanno fatto irruzione a un incontro organizzato dalle “Contemporanee” e dai ragazzi di “Azione universitaria”. Hanno urlato “Parenzo fascista”, “sionista di merda”, “qua non devi parlare”. Per fortuna nessuno si è fatto male, la polizia in borghese ha gestito tutto alla grande. Unici danni: convegno interrotto più volte, urla, grida… una porta rotta, un vetro spaccato e una grande occasione persa.