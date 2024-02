Premio Biagio Agnes 2024: tra i vincitori Salvatore Merlo, il vicedirettore del Foglio

Sarà premiato per la categoria Carta stampata: “Passione per la verità, accuratezza, capacità di illuminare storie e angoli bui con equilibrio e competenza”, la motivazione. Venerdì la cerimonia di premiazione

Assegnati i riconoscimenti al giornalismo di qualità. La giuria del premio internazionale di giornalismo e informazione "Biagio Agnes", presieduta da Gianni Letta, ha, infatti, decretato i vincitori della XVI edizione. Tra i vincitori quest’anno c’è anche Salvatore Merlo, giornalista parlamentare e vicedirettore del Foglio, al quale è stato conferito il premio Carta Stampata, insieme all’inviato di Avvenire Nello Scavo. “Passione per la verità, accuratezza, capacità di illuminare storie e angoli bui con equilibrio e competenza”, la motivazione.

La cerimonia di premiazione della manifestazione, promossa dalla Fondazione Biagio Agnes, è in programma a Roma, in Piazza del Campidoglio, il prossimo venerdì 21 giugno e sarà condotta, come ormai da tradizione, da Mara Venier e Alberto Matano. La cerimonia di premiazione si svolgerà alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato.

Il 2024 è l’anno di una doppia, prestigiosa ricorrenza: la Rai, Radiotelevisione Italiana festeggia i 100 anni della Radio e i 70 della Televisione. Al Servizio pubblico è stato assegnato il Premio Radio-Tv: celebrare questo anniversario significa attraversare la storia dell’Italia, grazie a una missione che si rinnova anno dopo anno, sfida dopo sfida: essere voce culturale autorevole, responsabile, plurale.

Di seguito l'elenco dei i vincitori dell'edizione 2024:

Premio Radio-Tv: Rai, Radiotelevisione Italiana

Premio Stampa Estera: Associazione della Stampa Estera in Italia

Premio Carta Stampata: Salvatore Merlo (Il Foglio) e Nello Scavo (Avvenire)

Premio Fiction: Un professore (Rai1), con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi

Premio Divulgazione Scientifica: Barbara Carfagna, conduttrice del programma di Rai 1 "Codice: La vita è digitale"

Premio Generazione Digitale – Podcast: Justine Bellavita e Mia Ceran

Premio informazione culturale: Francesco Perfetti, professore ordinario di Storia contemporanea

Premio saggista e scrittore: Giulio Leoni per il libro "Mameli"

Premio Giornalista Scrittore: Federico Rampini per il suo ultimo lavoro "La speranza africana"

Premio Documentari Culturali: Officina della Comunicazione

Premio Giovani Giornalisti: Francesco Bechis

La giuria del Premio Biagio Agnes, presieduta da Gianni Letta, è composta da: Giulio Anselmi, Alberto Barachini, Carlo Bartoli, Stefano Folli, Luciano Fontana, Luigi Gubitosi, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe Marra, Massimo Martinelli, Antonio Martusciello, Agnese Pini, Antonio Polito, Aurelio Regina, Danda Santini, Roberto Sergio, Marcello Sorgi, Fabio Tamburini, Mons. Dario Edoardo Viganò.