In memoria di Lanfranco Pace

Di un amico ci si domanda chi fosse quando non c’è più. Con Lanfranco Pace le risposte sono improbabili, la risposta impossibile. La sua amabilità vitale, la sua indisciplina con metodo, un fondo di dissipazione costruito su un grande talento, tutto questo vela e pregiudica la delineazione di un ritratto razionale. Venne qui da noi tanti anni fa come collaboratore, nonostante sconsigli a proposito del suo trasferimento da Parigi, dove era un latitante circondato da grandi affetti e da allegria nelle case delle sue amiche e dei suoi amici di Boulevard Voltaire e di Oberkampf, dove faceva il guru il mammo e il Dude Lebowski. Gli si diceva che la sua milizia da pubblicista senza troppi controlli e da militante di un esperimento riformista anomalo, ma ordinatino, composto, un tanto snob, era per noi una benedizione, un acquisto d’oro, ma lui era nato per la latitanza, per lo straniamento, per un vivere nascosto, per un epicureo lathe biosas, e non sarebbe stata facile la vita italiana di questi tempi malgrado l’amicizia di noi non tanto spensierati Falstaff di Berlusconi, come ebbe la cortesia di definirci sul suo primo giornale, Libération. Oppose un’obiezione ineccepibile, definitiva: Serge July, il mio direttore, mi ha chiesto un pezzo sulla rentrée scolaire, non è il mio genere.

