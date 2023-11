Addio a Lanfranco Pace

Dalla politica allo sport (e al suo amato Milan). Un piccolo saluto, con parole sue, a un giornalista che è stato parte della storia del Foglio

Ci spiace dare questa notizia: è morto oggi Lanfranco Pace. Lanfranco Pace è stato parte della storia di questo giornale. Per il Foglio ha scritto di politica, di attualità, di sport, soprattutto del suo amato Milan nella rubrica che teneva nell'inserto del martedì That win the best, Per oltre un anno ci ha intrattenuto con il suo pagellone politico, l'appuntamento domenicale nel quale riassumeva i fatti della settimana.

Lo vogliamo ricordare con le sue parole, con una piccola selezione dei suoi articoli. Nei prossimi giorni cercheremo le nostre.