L'aggressione al medico Le Foche conferma l'inutilità del panpenalismo e i danni della logica dell'uno vale uno

Il noto immunologo pestato da un paziente nel suo studio e ricoverato in codice rosso. Il ministro della Salute Schillaci: "Sconcertati e basiti". Nel 2020 le pene per chi aggredisce medici sono state aumentate fino a 16 anni

L’immunologo Francesco Le Foche, 65 anni, responsabile di un reparto di immunoinfettivologia al Policlinico Umberto I, si trova ricoverato da giovedì sera proprio nello stesso ospedale romano in terapia intensiva dopo essere stato selvaggiamente aggredito da un suo paziente di 36 anni con precedenti penali, nel suo studio di via Po. Le Foche, riconosciuto specialista in allergologia e immunologia clinica, ha acquisito una certa notorietà anche tra il grande pubblico durante i mesi della pandemia di Covid-19, ospite frequente di diversi programmi televisivi.