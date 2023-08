Il Figlio del Perozzi, la Madre dei Gracchi, il camminatore. Tipi estivi 2023

Il Samaritano. E’ un bagnino, forse barista, all’occorrenza cameriere, all’occorrenza chef, all’occorrenza psicologo. Classico kalòs e agathòs. Avanza sicuro tra le sdraio con un sorriso estivo e una muscolatura placida, generosa. Non è mai stanco, nemmeno quando la insopportabile pischelletta dell’ombrellone 12 chiede il gelato di Frozen che non c’è più, è finito, non c’è mai stato. Dopo cinque minuti di trattativa, s’accontenta di quello due gusti con il biscotto. Vanigliato speciale. Il Samaritano non si scompone, affonda il braccio fino al bicipite dentro un congelatore grande come l’Antartide e lo pesca al primo colpo senza guardare. Sorride. La bambina tra le moine lo proclama suo fidanzato ai genitori. E’ un eroe greco, d’inverno probabilmente studia e ha tutti trenta all’università e mantiene in Svizzera una sorella orfana. E’ impermeabile ai nervosismi di tutti, e di tutti conosce i guai, così agisce a copertura: coordina il marito che deve nascondersi in cabina per chiamare l’amante, lascia riposare venti minuti la madre esausta che maledice tutti i mari d’Europa e conta i giorni per tornare a casa, sorveglia la diciannovenne col libro che vorrebbe tanto conoscere il ragazzo che le garba e che però è già perdutamente innamorato del Samaritano.

