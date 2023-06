L'avvocatessa sospesa e il comune senso del pudore

Ah, il decoro, signora mia. E’ sempre questione spinosa. Cosa è decoro, e fino a dove ci si può spingere, nel (simmetrico) indecoroso? La questione torna costantemente di moda, ultima l’avvocatessa sospesa dall’Ordine per aver postato foto su Instagram considerate osées. Alessandra Demichelis, questo il nome della signora, è finita sotto procedimento disciplinare dell’Ordine di Torino a causa della sua pagina Instagram “Dc Legalshow” - che conta più di 30 mila follower, e su cui narra la sua vita anzi il suo “lifestyle” fra abiti firmati, locali presumibilmente ganzi e località suggestive, una specie di “Suits”, la serie sugli avvocati di grido in cui un tempo recitava Meghan Markle (e ha rinunciato per motivi di decoro). Ora l’avvocatessa non ha alcuna intenzione di accettare passivamente la sanzione, e promette battaglia (“Farò ricorso al consiglio nazionale forense e, se servirà, andrò fino in Cassazione”). “Mi hanno punito per una pagina Instagram, per delle foto, nel 2023? Non ho mica postato scatti mentre facevo la lap-dance. Scherziamo?”, ha spiegato al Corriere (che poi, pure la lap dance mica è penale, a voler ben vedere. Il decoro è negli occhi di chi guarda).

