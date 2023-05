Sul dissesto idrogeologico, il governo prenda una svolta

Con la nomina del commissario straordinario, l'esecutivo ha scelto di percorrere una terza via rispetto agli esempi già sperimentati in passato contro le emergenze climatiche. Ma se non dovesse funzionare, dovrà essere disposto a tornare indietro: e cioè all'unità di missione permanente

Il disastro che ha colpito l’Emilia-Romagna sembra aver sferzato la cabina di regia per l’emergenza siccità e sbloccato la nomina del commissario straordinario nel Cdm di ieri: l’incarica va a Nicola Dell’Acqua, direttore di Veneto Agricoltura e già direttore di Arpav. Una nomina che arriva in ritardo rispetto a quanto deciso nel decreto siccità pubblicato in Gazzetta il 14 aprile. La nomina del commissario era silenziosamente passata in secondo piano, presumibilmente vittima di discussioni irrisolte su chi potesse accreditarsi il merito di eventuali successi. L’idea sembrava del tutto scomparsa dal dibattito pubblico. Poi sono arrivate le piogge.