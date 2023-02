Aperta in Campidoglio la camera ardente allestita per il giornalista morto a 84 anni. La premier: "Legata a lui da ricordi molto antichi". Gianni Letta: "Ha unito vecchi e giovani di questo paese"

L'omaggio a Maurizio Costanzo in Campidoglio, da Meloni ai protagonisti della tv

È arrivato in Campidoglio intorno alle 10,30 il feretro di Maurizio Costanzo, ad accogliere la salma del giornalista all'apertura della camera ardente c'era il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Anche la premier Giorgia Meloni ha reso omaggio al conduttore. "Ci lascia l'eredità di un grande giornalismo capace di dialogare con tutti e di capire che la dimensione umana delle cose è molto importante. Sono legata a lui da ricordi molto antichi. Non posso dire di essere un talento scoperto da lui, ma sono state al Maurizio Costanzo Show le mie prime apparizioni, avevo 17 anni”, ha raccontato la premier ad alcuni giornalisti.

Tra i tanti arrivati per dire addio al maestro della televisione italiana c'era anche Virginia Raggi, ex sindaco di Roma. "Sono venuta a salutare una grande persona, una persona che è diventata mia amica. Ci siamo conosciuti tardi, ce lo dicevamo sempre. Ridevamo di questo e abbiamo provato a recuperare il tempo che ci è mancato cercando di immaginare cose per la città che amavamo entrambi", ha dichiarato Raggi che con Costanzo condivideva appunto la città natale: "Mi stupiva quanto conoscesse ogni singolo angolo di Roma", ha concluso.

Present, tra gli altri Valerio Mastrandrea, Mara Venier, Pierluigi Diaco, Fiorello, Paola Barale, tutti per rendere omaggio a Costanzo. "Poche volte ho visto un tributo che fosse un plebiscito. È come se giovani e vecchi di questo paese si fossero inchinati tutti di fronte a Maurizio Costanzo", ha detto Gianni Letta.

I funerali solenni si terranno lunedì alle 15 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma.