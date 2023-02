Pochi in tv accettano di parlare a pochi. Pochi considerano occasionali e benvenute, da festeggiare ma non indispensabili, le grandi fette di share dell’Auditel. Pochi credono o hanno creduto che la tv sia la continuazione di politica e cultura con altri mezzi, e che senza rispetto per le idee e per la loro elaborazione più o meno compiuta, politica e cultura scompaiono dalla conversazione su schermo, e con esse l’etica del mestiere, per lasciare spazio solo agli “altri mezzi”. Maurizio Costanzo era il prototipo del generalista, era un accanito cacciatore di pubblico, a ogni costo, e lo aveva trovato, lo ha coltivato con accanimento, dedicandogli vita passione perdite profitti e il cinismo ironico di una medietà che diventerà leggendaria e coinvolgerà prima o poi praticamente tutti, con rarissime eccezioni. La tv del dolore, dell’antimafia, delle pailettes e degli urlatori rissosi era il sostrato inamovibile della sua ambizione televisiva, la cattura chiesastica, ripetitiva come la messa frequente, senza scampo, una sorta di 41-bis o di oppio del popolo, dello spettatore medio, al quale andava rivolto un discorso medio per fare una buona media d’ascolto.

