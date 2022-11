Cronaca di quarant'anni di feroci e autolesionistiche battaglie politiche sul Mose

Venezia. “Abbiamo perso. Però il giorno che inaugureranno il sistema Mose scoprirò una lapide dove si leggerà ‘Queste opere sono state realizzate contro la volontà del sindaco di Venezia’”. Firmato Massimo Cacciari. Fortunatamente per il filosofo, furioso per la decisione di Romano Prodi di non fermare i cantieri, quella lapide non è mai stata commissionata. Avrebbe però avuto il merito di scolpire su pietra quarant’anni di feroci battaglie politiche tra Venezia e Roma.

Le immagini che hanno mostrato al mondo piazza San Marco bagnata dalla pioggia ma non inondata da un metro di acqua alta, nonostante in Adriatico la marea avesse fatto registrare la quota record di 173 centimetri, hanno probabilmente segnato un punto di non ritorno nella disputa sul Mose, l’enorme diga gialla che martedì mattina ha evitato un disastro pari a quello del novembre 2019. La grande opera affondata in laguna ha infatti dimostrato di funzionare e il superamento del primo vero stress test è stato accolto con soddisfazione non solo dai veneziani, finalmente liberi dall’angoscia di dover correre per mettere al riparo dall’acqua le abitazioni e i negozi ai piani terra, ma anche da tutti coloro che per quasi mezzo secolo ne hanno difeso l’efficacia.

