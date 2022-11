L'uomo che ha taroccato la Ferrari non va imprigionato: va premiato!

Ad Asti, un ventiseienne da giorni e si pavoneggiava al volante della sua rossissima F420, un modello, prodotto dal 2005 al 2009 su design Pininfarina. Solo che sottoposto a un controllo della Guardia di finanza si è scoperto che la sua macchina non era made in Maranello, bensì una modesta Toyota MR Coupé. Una storia meravigliosa

E adesso speriamo solo che non lo mettano in galera. La storia è meravigliosa, come tutte quelle che arrivano dalla deep provincia italiana. Nel caso, Asti. Protagonista, un ventiseienne che da giorni strombazzava e rumoreggiava e si pavoneggiava al volante della sua rossissima Ferrari F420, un modello, informa l’Ansa, prodotto dal 2005 al 2009 su design Pininfarina. Tanto sgommò che piovve un controllo della Guardia di finanza.