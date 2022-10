Alla Sapienza pure i professori difendono i collettivi di fuori corso che rievocano gli anni 70

Ragazzi vestiti come in una fiction di Marco Tullio Giordana hanno occupato Scienze politiche. Fanno quasi sorridere, ma dove porterà una tale violenza ideologica?

Sembra la versione parodistica di quando Lotta Continua si proponeva d’impedire a Renzo De Felice di tenere una lezione alla Sapienza sull’antisemitismo in Italia. Stesso meccanismo, stessa logica. Solo che i protagonisti, diciamo, sono un po’ diversi da allora. Al posto del grandissimo storico oggi c’è infatti Daniele Capezzone, quello che va su Rete4 da Mario Giordano. Mentre quelli di Lotta Continua sono interpretati da un gruppo di studenti fuori corso che paiono usciti da una rievocazione in costume tipo aranceri di Ivrea, Mamuthones sardi o sbandieratori del Palio. Per farla breve, martedì alla Sapienza dei ragazzi vestiti come in una fiction di Marco Tullio Giordana sugli anni Settanta hanno cercato di impedire di parlare a un opinionista televisivo destrorso, ma soprattutto pronta beva (nel senso che non va nemmeno agitato prima dell’uso). A quel punto è intervenuta la polizia: spintoni e manganellate.