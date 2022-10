Polizia per la democrazia alla Sapienza

Marxisti immaginari, secondo la celebre definizione di Vittoria Ronchey. Qui nemmeno più marxisti, figurarsi: semplicemente avanguardisti di una classe inesistente. O situazionisti di un antifascismo in assenza di fascismo conclamato – a fiducia di governo democratico appena votata. Situazionisti dell’antifascismo però non meno violenti, né pericolosi: quelli ad esempio che martedì hanno tentato di fare irruzione in un’aula della Sapienza per impedire lo svolgimento di un incontro organizzato da Azione universitaria con Fabio Roscani, deputato di Fratelli d’Italia e Daniele Capezzone. Studenti ai quali, come ha scritto Lucetta Scaraffia sulla Stampa, nessuno ha insegnato che “impedire di parlare a chi la pensa diversamente è tipico delle dittature, e quindi anche del fascismo”. O, per esprimere lo stesso concetto in modo più diretto e brutale, come ha fatto Carlo Calenda commentando lo stesso episodio: “Durante le cariche i fascisti erano dall’altra parte? Sì”. Ma pochi altri si sono assunti la responsabilità di dire il vero.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE