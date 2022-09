Incendio nel milanese, brucia una zona industriale: "Chiudete tutte le finestre"

A San Giuliano Milanese, da questa mattina, un incendio partito dall'azienda Tomolpack, che fornisce materiale per imballaggi, sta bruciando un'area industriale, coinvolgendo diverse imprese. La Nitrolchimica, su cui si sono espanse le fiamme, si occupa del recupero di solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi. Per questo il comune ha invitato i cittadini a mettersi a riparo e chiudere tutte le finestre per proteggersi dall'intensa nube di fumo nero che si sta alzando nella zona, anche se solo in via precauzionale in attesa dei risultati sui campionamenti dell'aria.

Le lingue di fuoco sono alte decine di metri e nel rogo sono rimaste ferite 6 persone, di cui quattro intossicate, ma che non riportano escoriazioni gravi e due in condizioni serie.

Sul posto sono presenti 14 squadre di vigili del fuoco.