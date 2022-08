L'incendio a Pantelleria è stato domato

È stato contenuto con interventi da terra, durante la notte, l'incendio divampato mercoledì sera a Pantelleria nelle contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale. Sull’isola, 110 chilometri a sud ovest della Sicilia, le fiamme hanno divorato almeno 30 ettari di vegetazione – secondo le prime stime – tra cui diversi vigneti e messo in pericolo alcune abitazioni. Non ci sono stati morti e al momento nessuna persona sembra essere stata ferita. I turisti sono fuggiti da Pantelleria e molte persone sono state evacuate dalle proprie case. Tra le ville sgomberate anche quella del claciatore Marco Tardelli e dello stilista Giorgio Armani.

Sbarcati alle prime luci dell'alba i mezzi di rinforzo dei vigili del fuoco partiti ieri sera per l'isola, in supporto ai pompieri e agli uomini del corpo forestale. Per spegnere gli ultimi focolai rimasti, giovedì mattina sono intervenuti anche i Canadair, che di notte non possono volare.

Secondo diversi testimoni l’incendio si è sviluppato a partire da due roghi a qualche centinaia di metri l’uno dall’altro, uno sopra cala Cinque denti e uno a Cuddia di Gadir. Questa ricostruzione ha fatto ipotizzare che gli incendi possano avere origine dolosa, ha spiegato all’Ansa il sindaco dell’isola Vincenzo Campo.